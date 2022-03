Zelensky, attesa per il discorso di oggi al Parlamento italiano

Attesa a Montecitorio per il discorso che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky terrà questa mattina alle 11 rivolto all’Emiciclo. Dopo i video collegamenti con Parlamenti di Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Germania e Israele ( TUTTI I DISCORSI ), il presidente ucraino parlerà da Kiev anche alle Camere italiane, riunite a Montecitorio. Zelensky sarà in collegamento e il video verrà trasmesso in Aula da due grandi schermi laterali, quelli su cui normalmente vengono proiettati i risultati delle votazioni dell'Assemblea. Nelle tribune ad ascoltare Zelensky ci saranno deputati e senatori. Anche l'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, sarà a Montecitorio per seguire l'intervento. L'intero incontro dovrebbe durare in totale circa mezz'ora. I primi a intervenire saranno i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. La parola passerà poi per una decina di minuti a Zelensky e infine al presidente del Consiglio Mario Draghi. Per evitare un sovraffollamento nell'Emiciclo, verranno installati due schermi anche nel Transatlantico ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - I VIDEO E I REPORTAGE DI SKY TG24 ).

Le polemiche

Montecitorio si prepara a ospitare l'incontro virtuale in un clima comunque teso. Alcuni parlamentari mancheranno all'appuntamento, o perché in aperta polemica con l'iniziativa, o per posizioni personali diverse sulla guerra rispetto a quella presa dall'Italia e dagli alleati occidentali. I parlamentari di Alternativa, gruppo nato dai fuoriusciti del M5s, annunciano che non parteciperanno alla seduta con Zelensky. Della galassia degli ex pentastellati mancheranno anche Nicola Morra, Emanuele Dessì, Gianluigi Paragone che ha fondato Italexit. Bianca Laura Granato (Misto) è già finita nell'occhio del ciclone per aver sostenuto la necessità di far intervenire in collegamento con il Parlamento italiano anche Vladimir Putin. Assenti anche Veronica Giannone e Matteo Dall'Osso di Forza Italia per "posizioni personali", commentano dal gruppo. Il leghista Simone Pillon, in missione a Londra, ha espresso anche "forti perplessità" sull'evento.