Guerra in Ucraina, le voci di chi è riuscito a fuggire da Mariupol

"Mariupol è come Genova completamente bruciata"

"A Mariupol non c'è più niente, solo rovine (COM'ERA E COM'È). Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto", ha detto il presidente ucraino Zelensky in video-collegamento con il Parlamento italiano (GUARDA). "Dopo tutta la tragedia vissuta, Kiev ora ha bisogno di vivere nella pace. Una pace continua, eterna, come deve averla Roma e qualunque città del nostro mondo. Ma a Kiev ogni giorno si sentono le sirene e cadono le bombe e i missili", ha aggiunto Zelensky.