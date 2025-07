Viaggio in camper e in van, le migliori destinazioni per l'estate 2025

Gli italiani scelgono sempre più spesso il camper per le vacanze estive. Una formula di viaggio che unisce libertà, contatto con la natura e voglia di scoperta. Secondo i dati raccolti da Yescapa, piattaforma leader in Europa per il camper sharing tra privati, le prenotazioni sono cresciute del 12% rispetto al 2024. Ecco 10 mete che raccontano le nuove rotte del turismo su quattro ruote: dalle spiagge alle montagne, passando per itinerari costieri e avventure tra vulcani e foreste