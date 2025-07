Bambini in viaggio, a Cagliari tra fenicotteri rosa e leggende

Cagliari, capoluogo della regione Sardegna, è una città dove natura e storia convivono a pochi passi l’uno dall’altro. Tra fenicotteri rosa e leggende affascinanti, ogni angolo offre spunti per incuriosire anche i vostri bambini. È la meta perfetta per una vacanza in famiglia, all’insegna della scoperta, del divertimento, ma anche del relax. ascolta articolo

Un angolo di paradiso a Molentargius A pochi minuti dal centro, si trova uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il Parco Naturale di Molentargius. Un tempo salina, oggi è un’area protetta dove vive una colonia stanziale di fenicotteri rosa, chiamata dai cagliaritani sa genti arrubia, “la gente rossa”. Questo nome deriva dal colore acceso del piumaggio, dovuto a una dieta a base di artemia salina, un piccolo crostaceo. All’alba e al tramonto, i fenicotteri si spostano in gruppo tra gli specchi d’acqua, regalando uno spettacolo naturale che incanta anche i più piccoli. Gli undici colli e la spiaggia del Poetto Cagliari si sviluppa su undici colli. Tra questi, Monte Urpinu, il cui nome in sardo significa “volpe”, in riferimento alla presenza, un tempo, di questi animali nella zona. Poco distante, si trova la Sella del Diavolo, così chiamata per una leggenda che narra di uno scontro tra angeli e demoni. Da qui, si apre una vista spettacolare sulla spiaggia del Poetto: dieci chilometri di sabbia chiara, perfetta per una giornata in famiglia in riva al mare.

Un centro storico tutto da esplorare Nel quartiere di Castello, si passeggia tra antiche mura e torri. Qui si trova la Cattedrale romanica, costruita nel Duecento e poco più in basso, piazza Yenne e il quartiere di Stampace custodiscono la chiesa di Sant’Anna con la sua imponente cupola. Tra i simboli più noti della città c’è anche il Bastione di Saint Remy: costruito a fine Ottocento per collegare due bastioni preesistenti, aveva anche una funzione difensiva. Gravemente danneggiato durante la Seconda guerra mondiale, oggi è uno dei luoghi più amati dai cagliaritani. La Basilica di Bonaria e la leggenda del mare



Tra i luoghi simbolo della città c’è anche la Basilica di Bonaria, che porta con sé oltre alla bellezza, anche una leggenda. La storia risale al Trecento, quando una nave spagnola, sorpresa da una tempesta, fu costretta a gettare il carico in mare. Una cassa, galleggiando, arrivò fino a riva: al suo interno, i monaci mercedari trovarono una statua della Vergine con un Bambino in braccio e una candela ancora accesa. Da qui nacque il primo santuario, oggi affiancato dalla basilica settecentesca. Bonaria è anche all’origine del nome di Buenos Aires: fu un marinaio spagnolo, devoto alla Madonna di Bonaria, a ispirarsi a lei quando fondò la capitale argentina. Un legame forte, confermato nel 2013: Papa Francesco, originario di Buenos Aires, scelse proprio questa chiesa per il suo primo viaggio ufficiale in Italia.



Il duomo e i suoi martiri Nel cuore di Castello, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia colpisce per la facciata che ricorda il Duomo di Pisa. All’interno si mescolano elementi romanici, gotici e barocchi. Eppure è la cripta a nascondere una storia molto curiosa: il “santuario dei martiri”. Oltre 170 nicchie conservano reliquie antichissime. Secondo la leggenda, tutto nacque da una rivalità con Sassari: all’epoca, avere più martiri significava avere la chiesa più importante. Non solo leggende, anche segreti di longevità



Per gli esperti non ci sono dubbi: In Sardegna si vive più a lungo. Il segreto, oltre a uno stile di “vita lento”, tipico del Sud, starebbe anche nell’alimentazione: olio d’oliva e Cannonau, entrambi ricchi di polifenoli. E a proposito di prodotti locali, anche la colazione ha le sue regole: niente brioche e cappuccino per i bambini, ma pizzette di sfoglia con pomodoro, mozzarella e capperi. Mentre per i palati più dolci troviamo pardulas, pabassinas e amaretti allo zafferano, perfetti per una pausa golosa tra una visita e l’altra.