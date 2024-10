Canarie “on the road”, vacanza fuori stagione per food lovers

Le attività del mese di novembre si aprono con la manifestazione Noviembre Mes del Vino nel comune di La Laguna, sull’isola di Tenerife, con un programma ricco di degustazioni, presentazioni e conferenze sempre con il vino come protagonista principale. Il comune di Teror, insieme al Cabildo di Gran Canaria, organizza la Feria de la Papa all'inizio di novembre, promuovendo uno dei suoi prodotti di punta: le patate che vengono servite con una salsa piccante a base di aglio e peperoncino nel piatto chiamato Papas arrugadas con mojo. Sempre nei primi giorni di novembre si tiene a Los Llanos de Aridane, sull'isola di La Palma, la Ruta del Gallo: evento enogastronomico che si apre con l’appuntamento Gallo Kids, pensato per i più piccoli e che prevede una serie di stand che offrono tapas realizzate con ingredienti caratteristici dei comuni che vi aderiscono, ovvero Los Llanos, El Paso e Tazacorte. Da metà novembre all'inizio di dicembre, nel comune di El Rosario, a Tenerife, si svolge La Ruta de la Tapa de Setas, evento gastronomico in cui degustare i piatti preparati da taverne, bar e ristoranti e assistere a laboratori micologici, conferenze e workshop sulle varietà di funghi delle Isole Canarie. L’arcipelago, grazie alle sue condizioni climatiche, ne conta numerose varietà. A fine novembre è in programma invece il Festival Enogastronomico Saborea Lanzarote, evento che nella sua ultima edizione ha attirato oltre 50.000 visitatori: una due giorni in cui i prodotti locali incontrano la cucina d'avanguardia grazie alla presenza di più di 150 espositori. Un altro evento degno di nota si svolge nel comune di Adeje. Si tratta di degusta.me: per tutto il mese di novembre si tengono laboratori per adulti e bambini, show-cooking, masterclass di chef stellati e degustazioni. Inoltre, il periodo da novembre a maggio è caratterizzato dalla stagione dei guachinches: piccoli locali dell’arcipelago che, dopo la vendemmia, aprono le loro porte per far degustare il vino nuovo, offrendo un viaggio nella gastronomia tradizionale.