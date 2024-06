Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 giugno segno per segno

Si parte con una nuova giornata: le stelle ti saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

E' tutto pronto per iniziare una nuova giornata! Cosa hanno in serbo le stelle per te oggi? Lavoro, amore e finanze saranno ricchi di novità inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 17 giugno.

ARIETE Il vostro allenatore Plutone vi spinge a migliorarvi, a primeggiare. Il Sole vi sostiene, attenzione all'aria aperta. In amore, espansivi con Venere ostile in Cancro. Al lavoro, energetici con il Sole in Gemelli. Equilibrio finanziario essenziale per evitare spese eccessive.

TORO Venere positiva vi porta a cercare compagnia e convivialità, influenzi positivi da Urano, Nettuno, Saturno. Momento ideale per sintonia di coppia e intensità nell'amore, buoni presagi di successo lavorativo. Attenzione alle finanze, evitare eccessi di spesa.

GEMELLI Venere conclude positivamente la sua sosta annuale nel vostro segno, influenzando salute, bellezza e relazioni sociali. Plutone alleggerisce lo stress quotidiano, mentre Nettuno e Saturno consigliano prudenza negli investimenti. Nuovi stimoli amorosi in arrivo. Pronti per una svolta nel lavoro. Decisioni economiche importanti in arrivo.

CANCRO Sotto l'influsso positivo di Venere, i nati sotto il segno del Cancro saranno baciati dalla fortuna e dall'armonia nelle relazioni nelle prime ore del mattino per tutto il mese di luglio. Saturno e l'amichevole segno dei Pesci porteranno gioia e successo per coloro nati nella seconda decade.

LEONE Bellissimo clima estivo con Giove e il Sole nei Gemelli, donandovi vitalità e brio. Attenzione alla Luna contraria, potrebbe causare momenti di nervosismo. In amore, intesa profonda con partner di lungo corso. Al lavoro, evitate incomprensioni con colleghi. Finanziariamente, cercate tranquillità.

VERGINE Venere potenzia relazioni familiari e persuasione, soprattutto per nati dal 23 al 29 agosto. Saturno e Nettuno consigliano attenzione alla salute ossea e cutanea. In amore sfide con Saturno, ma Venere e Marte supportano. Urano risolve questioni lavorative pendenti. Finanze da gestire con attenzione.

BILANCIA Plutone, Sole e Giove favorevoli per il vostro segno. Attenzione al narcisismo e al temperamento brioso, ma Giove mantiene ardore passionale. In amore scegliete tra famiglia e amici. Lavoro con garbo e determinazione, denaro per una vita serena.

SCORPIONE Le vostre giornate proseguono con successo per i nati della seconda decade grazie a Saturno. Venere vi regala una giornata positiva. In amore, intensa intesa di coppia e strategie per conquiste. Al lavoro appuntamenti da gestire. Urano porta incertezze finanziarie.

SAGITTARIO Un gruppo di pianeti veloci porta inconvenienze e inciampi nella vita pratica e familiare. Il vostro morale alto vi aiuta a superare tutto con allegria e autoironia. Plutone positivo offre nuovi stimoli per interessi artistici. In amore, passione irresistibile e romanticismo in coppia. Al lavoro, eliminazione delle seccature quotidiane. Buona gestione finanziaria.

CAPRICORNO Nettuno e Saturno vi donano saggezza e affettività con amici e familiari. Amore dinamico per single nati a gennaio. Risolvete con calma i problemi di coppia, con comprensione e razionalità. Ottimo periodo per affetti stabili e lavori con buoni guadagni, specialmente per nati a dicembre.

ACQUARIO Iniziate la stagione con energia e simpatia. Plutone e il Sole vi rendono affascinanti con nuovi amici e fedeli alle vecchie amicizie. Fronteggiate Marte se siete nati nella prima decade, ma Giove vi renderà elastici e briosi. Sole e Plutone vi portano successo, nuovi stimoli amorosi vi aspettano. Luna Scorpione porta ostacoli ma supererete impegni noiosi. Siate equilibrati e felici con poco denaro.

PESCI Venere porta positività e illuminazione nella vostra vita. In amore, sentirete un intenso desiderio di emozioni intense. Sul lavoro, potreste avere bisogno di consigli per agire in modo professionale. In ambito finanziario, ricordate l'importanza di iniziare, continuare e concludere.