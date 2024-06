Oroscopo Luglio 2024, previsioni e consigli mensili per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di luglio che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa prevedono per te gli astri a luglio, ormai dietro l'angolo? Sarà un mese ricco di novità per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano le stelle: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Cari Arieti, nel mese di luglio vi aspetta un ritorno di energia ed entusiasmo, soprattutto per chi è nato nella prima o nella seconda decade. Attenzione ai nativi della terza decade, che dovranno affrontare alti e bassi in diversi ambiti. Marte risveglia i sensi e l'iniziativa nelle relazioni, ma attenzione a inizio mese con Venere in posizione dissonante. Dal 10 luglio l'armonia regna sovrana, favorendo sia le coppie che i single. Mercurio favorisce comunicazione e intuizione nei primi giorni del mese, con periodi specifici per colloqui e negoziazioni per ogni decade. Marte dona vitalità alla prima decade e motivazione in aumento dal 23 luglio. A partire dal 10 luglio le incertezze si dissolvono, favorendo azioni sicure e portando fortuna, soprattutto per chi appartiene alla prima decade. Siate ottimisti e affrontate le sfide con una mentalità positiva: la fiducia in voi stessi sarà la chiave per raggiungere il successo.

TORO Con l’inizio d’estate, i Toro affrontano un mese positivo con supporti astrali. Plutone porta tensione agli inizi del segno, ma Saturno favorisce concretezza e produttività alla seconda decade. Venere rende serena la convivenza e favorisce i momenti romantici. Marte suggerisce energia nella prima settimana. Mercurio porta piccoli intoppi nel lavoro, ma le energie fisiche sono alte. Urano trasmette voglia di fare alla terza decade. Piccole tensioni lavorative per Mercurio dal 3 al 25, ma poi miglioramenti. Mantenete la cautela negli investimenti specialmente in un contesto economico incerto e consolidate le posizioni con prudenza assicurandovi di diversificare il portafoglio per mitigare i rischi e proteggere il capitale.

GEMELLI I Gemelli si preparano ad affrontare un mese dal sapore agrodolce, caratterizzato da una serie di sfide e opportunità. Venere e Mercurio portano buone notizie, mitigando Saturno e Nettuno. Dal 12 al 28 luglio, Venere favorisce in modo significativo le relazioni interpersonali, creando un clima di armonia e intesa. L'aumento della passionalità, particolarmente marcato a partire dal 21 luglio, promette momenti intensi e coinvolgenti nelle relazioni amorose. Mercurio porta fortuna dal 3 al 25, con opportunità di successo nel lavoro. Questo periodo è ideale per i Gemelli che desiderano mettersi in gioco e cogliere occasioni di successo, grazie a una maggiore chiarezza mentale e abilità comunicativa. Sul fronte finanziario, sono previsti miglioramenti notevoli, con prospettive di aumenti di stipendio. Questi sviluppi promettono di alleviare eventuali preoccupazioni economiche e di offrire un maggiore senso di sicurezza e stabilità.

CANCRO Cari nativi del Cancro, il Sole nel vostro segno vi carica di energia fino al 22 luglio, dando slancio alle vostre relazioni interpersonali. Venere colora di rosa il vostro mondo emozionale fino all'11 luglio, perfetto per organizzare eventi romantici. Marte intensifica il desiderio e la passione fino al 20, sia per chi è single sia per chi è in coppia. La vitalità solare nel lavoro vi supporta fino al 22, con un bonus di concentrazione grazie a Mercurio dopo il 26. Saturno, Urano e Marte danno grinta e determinazione a tutte le decadi. Primi tre giorni e ultimi cinque del mese favoriscono gli investimenti e le richieste di mutui. Seguite i vostri piani finanziari senza improvvisare.

LEONE Le stelle sono favorevoli per gli amici del Leone in luglio, grazie al sostegno di Giove e ai pianeti veloci. Venere e Marte vi rendono audaci e sicuri nell'affrontare la sfera affettiva e erotica. Le date migliori per sedurre vanno dal 12 al 19 per la prima decade, dal 20 al 28 per la seconda e dal 28 al 31 per la terza. Mercurio porta equilibrio e chiarezza nelle situazioni instabili dal 3 all'8 luglio per la prima decade, dal 9 al 16 per la seconda e dal 17 al 25 per la terza. Giove e Mercurio supportano le prime due decadi, aprendo opportunità inattese. Con il supporto di Giove, potete iniziare a concentrarvi su progetti finanziari solidi. La prima e la seconda decade potrebbero ottenere guadagni extra senza rischi eccessivi.

VERGINE Luglio porta ancora la complessa gimkana astrale per i nati sotto il segno della Vergine. Urano e Marte sono favorevoli alla seconda e terza decade, spingendo alla crescita personale e materiale, nonostante le dissonanze di Saturno e Nettuno. Venere sorride alla seconda e terza decade, organizzate serate speciali. Giove potrebbe creare incertezze nella comunicazione. Per la terza decade, incontri importanti nei primi tre giorni. Mentre per la prima decade, risultati migliori dal 26 al 31 luglio. Concentrarsi nei primi tre giorni o verso la fine del mese nel lavoro porterà i migliori risultati. Superare alti e bassi è la chiave per il successo. Essere parsimoniosi è fondamentale, consultate persone fidate prima di grandi investimenti.

BILANCIA Nel mese di luglio la Bilancia vedrà un aumento delle energie e dell'umore, soprattutto per la prima e la seconda decade. Gli influssi favorevoli di Plutone, Giove e Marte porteranno una carica di grinta, un'accresciuta fiducia in sé stessi e numerose opportunità di successo. Tuttavia, Venere potrebbe causare alcune tensioni nei primi giorni del mese. Le riconciliazioni saranno favorite a partire dal 4 luglio, permettendo di superare eventuali contrasti iniziali. La prima e la seconda decade saranno particolarmente in luce, beneficiando di un notevole miglioramento delle relazioni sul lavoro dal 3 al 25 luglio. Questo sarà un momento propizio per avanzare richieste di aumenti salariali o per ottenere mutui. Non esitate a cogliere le occasioni che si presenteranno in questo periodo, poiché le stelle saranno decisamente a vostro favore.

SCORPIONE Per voi del segno dello Scorpione, luglio si prospetta come un mese intenso, caratterizzato da novità e riflessioni profonde. Durante la prima parte del mese, l'energia positiva dei pianeti veloci porterà beneficio, ma Plutone e Urano potrebbero scuotere le vostre fondamenta. Fino all'11 luglio, Venere renderà dolce la vostra relazione, ma attenzione alle tensioni a partire dal 12 luglio. Energia elevate nel lavoro fino all'2 luglio e dal 26 al 31, prestare attenzione alla dissonanza di Mercurio dal 3 al 25. Energia e resistenza fisica in crescita fino al 22 luglio, ideale per affrontare impegni lavorativi. E' consigliata prudenza nelle questioni finanziarie e cautela nelle richieste di aumento di stipendio o prestiti, evitando speculazioni rischiose e mantenete la vostra lucidità finanziaria.

SAGITTARIO Il mese di luglio per il Sagittario presenta sfide e opportunità da non sottovalutare. Sebbene Plutone e i pianeti veloci portino buoni auspici, ci sono diverse dissonanze astrali da considerare. Venere, Mercurio e il Sole apportano vitalità e simpatia, ma attenzione agli eccessi di impazienza e nervosismo. Dal punto di vista dell'amore, il mese sarà particolarmente positivo grazie all'influsso benefico di Venere, che favorisce nuove conquiste e ravviva le relazioni esistenti. Se siete single, questo è il momento ideale per fare nuovi incontri e lasciarsi coinvolgere da nuove emozioni. Sul fronte lavorativo, Mercurio sarà di grande supporto, agevolando la comunicazione e stimolando la creatività. Sarà un periodo propizio per presentare nuove idee e collaborare con i colleghi. In termini finanziari, la cautela è d'obbligo. Anche se le prospettive sono generalmente positive, è consigliabile evitare spese extra e mantenere un atteggiamento prudente. Questo non è il momento per investimenti rischiosi o acquisti impulsivi.

CAPRICORNO Cari Capricorni, luglio porta ancora il sostegno delle stelle, nonostante l'opposizione dei pianeti veloci. Seconda e terza decade sono favoriti, mentre la prima potrebbe avere sentimenti fluttuanti. L'opposizione di Venere evidenzia alcuni atteggiamenti intransigenti, che potrebbero creare tensioni nelle relazioni personali. Tuttavia, Marte compensa questa situazione portando un notevole vigore erotico e aprendo la strada a nuove conquiste amorose. In ambito lavorativo, i pianeti lenti promettono successo nei piccoli progetti, a patto che i nativi del segno riescano a mantenere una buona disciplina nonostante possibili momenti di svogliatezza. È importante rimanere concentrati e determinati, poiché la costanza e l'impegno saranno premiati. Per quanto riguarda il denaro, non ci saranno grosse sorprese. È essenziale gestire le finanze con grande attenzione e prudenza, evitando spese eccessive e mantenendo un equilibrio tra entrate e uscite.

ACQUARIO Luglio si apre con alte aspettative per via del buon aspetto di Giove, ma il mese non mantiene le promesse a causa di altre dissonanze planetarie. La prima decade è la più fortunata, supportata da Giove e Plutone che favoriscono il buonumore e la forza di volontà. Venere porta con sé un'ondata di insoddisfazioni e gelosia, richiedendo ai nativi del segno una buona dose di temperanza e diplomazia. Dissonanze celesti influenzeranno l'ambito lavorativo in diverse fasi del mese per tutte le decadi. Si consiglia di prendersi delle pause o mantenere un profilo basso per evitare situazioni complesse. Questo approccio permetterà di evitare conflitti e di gestire le pressioni del lavoro con maggiore equilibrio ed efficacia. Per quanto riguarda le finanze, solo i nativi della prima decade possono permettersi di prendere qualche rischio calcolato. Le altre due decadi, invece, dovrebbero adottare un atteggiamento estremamente prudente e parsimonioso.

PESCI L’oroscopo di luglio promette grandi opportunità per i Pesci, con Saturno e Nettuno a favorire la costruzione di un futuro solido e l’originalità inedite. È importante fare attenzione a possibili conflitti amorosi che potrebbero emergere a partire dal 21 del mese. Le relazioni sentimentali potrebbero risentire di tensioni, quindi sarà fondamentale mantenere la calma e comunicare con chiarezza. In ambito lavorativo, continuate ad avanzare con sicurezza, ma evitate di prendere scorciatoie o agire con superficialità, soprattutto dopo il 10. La disciplina e l'attenzione ai dettagli saranno essenziali per garantire il successo dei vostri progetti. Per quanto riguarda il denaro, è altamente consigliabile adottare un approccio prudente. Risparmiate piuttosto che rischiare in nuove iniziative, poiché le spese extra previste da Giove dissonante potrebbero mettere a dura prova le vostre finanze.