Festival della Mente 2024, gli eventi in programma da non perdere

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Sarzana (La Spezia) se celebrerà la “gratitudine” in tutte le sue forme. Arriva infatti la XXI edizione del Festival della Mente , promosso da Fondazione Carispezia e Comune di Sarzana: 30 eventi, più 23 dedicati ai più piccoli, in cui si alterneranno le voci di esponenti di spicco, anche internazionali, legati a letteratura, scienza, sport, tecnologia, arte, ecologia e fotografia.

Perché la gratitudine

"Viviamo in una società del rancore, inquieta e smarrita, e per guardare al futuro con speranza e desiderio diventa necessario «prendersi a cuore la vita» con charis, parola greca che significa ‘gioia’ e ‘gratitudine’”, ha detto la direttrice del Festival Benedetta Marietti per spiegare la scelta della tematica. L’ispirazione è stata una riflessione del neurologo Oliver Sacks scritta nel saggio “La mia vita” (2014) dopo una diagnosi medica: “A dominare è un senso di gratitudine. Ho amato e sono stato amato; ho ricevuto molto, e ho dato qualcosa in cambio. […] Più di tutto sono stato un animale pensante, su questo pianeta bellissimo, il che ha rappresentato di per sé un immenso privilegio e una grandissima avventura” (Illuminante Gratitudine, Adelphi, 2016).