Torino, nasce il museo del cioccolato e del gianduia

Dai Maya alla Gen Z gustando il cioccolato in tutte le sue declinazioni, con una attenzione particolare al giuanduja, quell'impasto di cioccolato a base di cacao e nocciole che di Torino è un simbolo. Nasce nella città sabauda il Museo del Cioccolato e del Gianduja, nei locali del laboratorio sotterraneo di Pfatisch, storica pasticceria torinese fondata nel 1915 in via Sacchi. Il viaggio all'interno del Museo del Cioccolato e del Gianduja parte, appunto, dalle origini legate ai Maya, quando il cacao era utilizzato per le sue caratteristiche curative e magiche, per spostarsi a Casa Savoia dove, si racconta, alcuni membri di quella casata ebbero il privilegio di gustare per primi un alimento a suo modo esotico. L'industria cioccolatiera è rappresentata da macchinari datati tra Ottocento e Novecento, testimoni di un "dolce" viaggio.