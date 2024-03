Cacao, prezzi record: superati i 10mila dollari a tonnellata

Cala la produzione e aumentano i prezzi: è la classica legge della domanda e dell’offerta che domina i mercati e che sta riguardando in particolar modo il cacao, che ha raggiunto un valore record. Per la prima volta, infatti, sono stati superati i diecimila dollari, con un incremento percentuale dei future per la consegna a maggio di poco inferiore a 4. C’è, comunque, qualche eccezione, come riporta Il Sole 24Ore: Icam Cioccolato, realtà lecchese, resiste alla crisi, con una crescita del 7% nel 2023 rispetto all’anno precedente, come la stessa azienda ha dichiarato.