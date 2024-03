Uova di Pasqua, prezzi in aumento a causa del costo del cacao

La crisi del cioccolato parte dall'Africa occidentale dove appena quattro paesi producono quasi tre quarti del cacao mondiale, e due soli ( Costa d'Avorio e il Ghana) ne producono addirittura il 60%. Alla base di questa crisi ci sono le condizioni meteorologiche. Quest'anno le abbondanti pioggia hanno favorito la trasmissione di malattie tra le piante facendo calare la produzione. A peggiorare la situazione sono le infrastrutture ridotte in pessimo stato e i piccoli agricoltori indipendenti non hanno i mezzi per investire.

I più importanti produttori, Nestlé, l'inglese Cadbury e altri, devono trovare delle soluzioni al più presto. Il produttore svizzero di cioccolato Lindt & Sprungli aumenta nuovamente i prezzi nel 2024 e 2025, dopo averli gia' aumentati in media del 10,1% nel 2023. "Per il 2024, il gruppo punta a un aumento medio di una cifra, ovvero di circa il 5%" ha dichiarato il suo amministratore delegato, Adalbert Lechner.

Le conseguenze

Non sorprenderebbe se la comune tavoletta di cioccolato da 100 grammi dovesse ridursi a 80 grammi. Più in generale, tutto quello che solitamente viene ricoperto di cioccolato, dovrà essere velocemente ripensato, molto probabilmente mantenendo la forma ma non la sostanza di prima. Tra gli esperimenti che vengono fatti per risparmiare, il più quotato è quello che prevede il rivestimento dei cioccolatini con un velo di cioccolato spray.