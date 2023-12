Oroscopo 2024, le previsioni del nuovo anno, segno per segno

L'anno nuovo può essere l’occasione per ricominciare da zero, facendo tesoro delle esperienze di quello passato, ponendosi obiettivi stimolanti e cercando di cogliere nuove opportunità. Ma al di là dei piani e dei buoni propositi, le domande sul nuovo corso sorgono spontanee: come andrà questo nuovo anno? Che novità avremo in amore e quali nuove sfide sul lavoro? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere, segno per segno, per affrontare al meglio il 2024 in ambito sentimentale, lavorativo e finanziario