Oroscopo del 5 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 febbraio.

Marte, il pianeta tutelare, crea momenti in cui è necessario esprimervi a tutti i costi. L'entrata di Mercurio in Aquario porta vitalità al quotidiano e piacevoli momenti familiari. Il vostro entusiasmo inesauribile, soprattutto per chi è nato nella prima decade, influisce positivamente sulla vita sociale. In amore, dimostrate dolcezza, specialmente nella terza decade arietina. Nel lavoro, continuate a dimostrare fermezza e rispetto degli impegni. La fortuna potrebbe sorridervi nel gioco, soprattutto per i nati a marzo.

Oggi, grazie a Nettuno nel segno dei Pesci, c'è un forte spinta al cambiamento, soprattutto per coloro nati dal 17 al 20 maggio. I pianeti Venere, Urano e Marte sostengono positivamente ogni vostra iniziativa. In amore, vivrete un'espansione felice del rapporto di coppia, con una componente di eros coinvolgente. Sul lavoro, i rapporti con i colleghi saranno movimentati e allegri, aiutandovi a superare eventuali crisi con i superiori. Occorre fare attenzione alle spese frivole, soprattutto per chi è nato ad aprile.

Mercurio entra nell'Acquario, portando novità nella vita. Cautezza nel cambiare lavoro, relazioni e obiettivi. Nettuno ostacola i cambiamenti, soprattutto per chi è della terza decade. Plutone favorisce stabilità nell'amore. Nel lavoro, mediazione tra colleghi. Con intuito, risolverete situazioni finanziarie con vantaggi grazie a Plutone e Mercurio.

Oggi il Capricorno porta un team planetario conflittuale che può farti esprimere le tue opinioni in modo deciso. Evita di irrigidirti, soprattutto in famiglia e con gli amici cancerini. La vitalità è alta, specie per chi è nato a luglio. Interessi spirituali e politici si uniscono ad amicizie in crescita. Attenzione alla negatività di Marte per chi è nato nella terza decade. Sii paziente e rifletti su una nuova relazione. Volere tutto subito può nuocere. Successi erotici per chi è nato nella prima e seconda decade. Piccole fatiche saranno ripagate con successo. Gli esami continuano, ma li supererai senza problemi. Fai attenzione alle spese e alle tue finanze. Marte e Venere possono renderti troppo generoso, soprattutto se sei nato a luglio.

La Luna passa dallo Scorpione al Sagittario, portando allegria e agilità nelle relazioni. Nonostante un inizio faticoso, una nuova configurazione astrale regala leggerezza e fortuna. In amore, passione scintillante per i Leoni nati tra il 4 e il 12 agosto. Successi e emozioni per i single. Sul lavoro, grande energia e creatività. Nelle finanze, prudenza contro le influenze negative di Mercurio, soprattutto per i nati a luglio.

Marte vi stimola positivamente, regalandovi un nuovo stato d'animo. Attenzione a non ferire qualcuno mentre vi mostrate sul palcoscenico immaginario. I pianeti nel vostro segno complementare dei Pesci vi spingono verso una svolta nella vita. Saturno e Nettuno vi trasformano in ogni aspetto della realtà circostante, talvolta confusi, talvolta entusiasti. Fortunatamente, una visione chiara vi guida al meglio. Sentite il bisogno di primeggiare nella famiglia, nel lavoro, nelle amicizie e nella coppia. In amore, siate amanti impareggiabili e dedichi maggiori attenzioni alla vostra metà. Nel lavoro, siate determinati a raggiungere nuove vette e gestite i vostri soldi con cautela a causa di Saturno.

Oggi Mercurio entra nell'amico segno dell'Acquario. La famiglia offre stabilità mentre il sociale può essere più incerto. La giornata è principalmente positiva, con solo lievi disturbi da un gruppo planetario nel Capricorno. Il vostro compleanno potrebbe portare cambiamenti positivi nella vostra immagine pubblica. In amore, attenzione all'esitazione, ma nuovi incontri potrebbero portare un amore nuovo e passionale. Nel lavoro, nasce una collaborazione importante e si prospetta la possibilità di indirizzare le competenze verso nuovi ambiti. Nel denaro, Mercurio permette una gestione lungimirante dei guadagni, specialmente per chi è nato nella prima decade.

Oggi la vostra diplomatica virtù vi aiuta a risolvere una spinosa contesa tra amici. Siete fortunati grazie all'astrologia, che inaugura una fase positiva per voi Scorpioni. Adattandovi a una nuova situazione familiare, scoprite nuovi equilibri. In amore, godete di libertà e attirate l'attenzione grazie alla vostra personalità esuberante. Sul fronte lavorativo, risolvete una complicata situazione associativa e dedicatevi al vostro obiettivo. Siete responsabili e ancorati alla realtà. Per quanto riguarda il denaro, organizzate un viaggio con vecchi amici, anche se costoso, perché lo ritenete essenziale.

Mercurio e Plutone in Acquario favoriscono il successo in diversi ambiti. Attenzione ai toni calorosi con famiglia e amici. La Luna nel Sagittario attiva la passione e i desideri. Compleanni avventurosi a dicembre. Coppie impegnate per un futuro felice. Impegno costante nel lavoro. Interesse per guadagni fortunati nel gioco.

Il vostro cielo brilla grazie all'influenza di Venere e Marte, che vi donano creatività e grinta. Il vostro sex-appeal sarà avvolto da un fascino malinconico, avrete l'opportunità di vivere avventure uniche. Giove vi guida verso il successo nel lavoro, mentre un progetto di investimento vi promette guadagni sostanziosi.

Un nuovo giorno si apre con Mercurio nel vostro segno, portando con sé la sua socievolezza, il gioco e l'umorismo. La vostra simpatia ravviva l'ambiente familiare, offrendo conforto e illuminazione. In amore, Nettuno dona un tocco romantico, mentre nel lavoro, il vostro entusiasmo contamina chi vi circonda. Nel denaro, un gruppo stellare favorisce la fortuna al gioco.

Oggi, grazie a Venere nel Capricorno, godrete dei benefici effetti sulla salute e della stabilità emotiva. Resistete ai malanni di stagione e siate diplomatici in famiglia. Nei sentimenti, Giove, Marte e Mercurio riportano l'amore al centro della vostra vita. Strategia e determinazione vi portano al successo lavorativo. Risolvete questioni finanziarie lasciate in sospeso grazie alla vostra adattabilità.