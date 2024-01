Oroscopo del 29 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 gennaio.

Il transito di Venere, Mercurio e Marte nel Capricorno potrebbe donarvi alti e bassi di tono e mood. Tranquilli, la vostra energia vi sostiene e cercate la calma, anche in famiglia. Intraprendenti grazie a Plutone e al Sole in Aquario. Conquiste passionali! Riconoscimenti e apprezzamenti per i vostri successi. Provate la fortuna al gioco, specialmente se nati nei periodi indicati.

Favolosa ripresa quotidiana con Urano nel vostro segno, promettendo serenità, salute e fascino. In amore, rapporto Marte-Nettuno può far innalzare il livello di possessività. Appartenenti alla terza decade, tenete in mano il timone della razionalità. Colleghi vi mostrano stima e affetto, tornate a casa con simpatia e senso del dovere. Fortuna immediata se nati nell'anno del Toro con Giove nello stesso segno.

Oggi, con Plutone nell'Aquario, respirate un'aria di entusiasmo e interesse per questioni sociali, politiche e culturali. In amore, il Sole vi rende brillanti e volitivi, con un fascino irresistibile. Nel lavoro, conferme delle vostre capacità e una forte voglia di dare il massimo. Nel denaro, il gioco può portare fortuna se siete nati in determinati anni.

Questa settimana iniziate con meno energia, ma Urano e Nettuno vi daranno una spinta positiva. In amore, date spazio al partner per evitare di sembrare invadenti. Al lavoro, dimostrate determinazione nonostante i colleghi non riconoscano i vostri sforzi. Finanziariamente, con Giove nel Toro, avrete un periodo tranquillo e fortunato.

Marte brilla in cielo, anche se non direttamente collegato al vostro segno. Vi sentirete incoraggiati a mostrare il vostro carattere esplosivo. Risolverete questioni impreviste che vi rendono combattivi. In amore, evitate fraintendimenti e sfruttate la vostra generosità. Nel lavoro, sarete molto attivi. Fate attenzione alle spese per Plutone e Giove.

Fine mese proficuo e coinvolgente grazie a Mercurio e Urano. Venere nel Capricorno sarà vostro alleato, trasformandovi in conquistatori sicuri di sé. Non ambite a posizioni sproporzionate, ma emergerete in vari settori. Amore intenso con Venere, Giove, Sole e Marte. Osate se siete single, intensa corrispondenza se siete in coppia. Lavoro apprezzato da capi e colleghi, successi per i nati nella seconda decade. Infaticabili e determinati. Acquisti mirati con Giove e Mercurio.

La Luna in Vergine aumenta il vostro ottimismo moderato e la vostra capacità di imporvi. Mostrate attenzione per i diritti altrui, senza compromettere le vostre ambizioni. Compleanni dal 2 al 10 ottobre: intensità accentuata. Plutone Aquario porta serenità nel rapporto amoroso, attenuando le difficoltà. Per i compleanni dal 24 al 26 settembre: effetto più evidente. Mantenete l'energia e il senso del dovere. Mercurio-Marte rallenta solo per i nati dal 4 al 10 ottobre. Riflettete attentamente sull'investimento immobiliare proposto da persone vicine alla vostra famiglia. Plutone supporta la vostra decisione.

Saturno in Pesci risplende nel firmamento di gennaio. Se nati a ottobre, sperimentate saggezza, riflessione e equilibrio. Avrete successo in molteplici campi grazie a questa combinazione luminosa. Successo per i single, amore e passione oggi dominano grazie a Venere, Marte e Nettuno. Momento positivo per chi è autonomo, terza decade in particolare. Impegno, dedizione e anticipo sui tempi. Organizzate i risparmi per un'importante opportunità di investimento. Consultate esperti prima.

Buona posizione di Plutone nel segno amico dell'Aquario, favorisce l'interazione con gli altri. Marte in buon aspetto con Mercurio favorisce gli incontri fortunati per i single nati a novembre. Lavoro in crescita per chi è nato nell'ultima decade e lavora con il pubblico. Attenzione alle spese e riflettete prima di fare acquisti importanti. Saturno e Nettuno richiedono prudenza finanziaria.

Un'ottima prospettiva astrologica si presenta grazie alla presenza costante di Venere nel vostro segno fino al 16 febbraio. Importante aprirvi nella comunicazione familiare e risolvere eventuali dubbi che da tempo vi tormentano. In amore, la vostra razionalità vi aiuterà ad uscire da una situazione complicata, soprattutto per chi è nato in dicembre. Sul lavoro, la situazione si sta normalizzando e con l'aiuto di Urano, avrete successi eccellenti in arrivo. Le finanze sono solide e potrete considerare l'idea di un investimento immobiliare, grazie alla favorevole posizione di Giove.

Plutone favorisce la creatività, l'intuito e l'empatia. La vita familiare si arricchisce di armonia e condivisione con amici e conoscenti. Grazie a Venere nel Capricorno, la comunicazione e la persuasione sono forti. In amore, prendete l'iniziativa per conquistare. Al lavoro, tempismo e valutazione concreta portano al successo. Fate attenzione a educare i vostri figli al rispetto economico.

Attivate le vostre energie per ottimizzare i risultati. La presenza di Giove nel Toro facilita la vostra agilità in varie situazioni di vita, permettendovi successi. La giornata è serena, pianificate le future attività grazie ai pianeti positivamente allineati. In amore, date spazio alle emozioni e all'eros. Al lavoro, la vostra natura empatica vi rende indispensabili. Risparmiate per il futuro, seguendo il consiglio di un amico fidato.