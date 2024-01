Oroscopo del 23 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 gennaio.

Un lungo passaggio positivo di Plutone in Aquario, evento che non si verificava da ben 16 anni a questa parte, continua a stimolare il vostro segno. I nati nella prima decade avranno stimoli provocatori nelle attività personali e vitali, spronati dalla competizione. Il clima di eccitazione ed entusiasmo coinvolgerà le donne, che dovranno affrontare alti e bassi con il partner. I maschietti cercheranno di dimostrare le loro doti di uomini forti con spavalderia. Tono muscolare ottimale e successi negli sport. L'amore sarà piccante per gli arieti single. Nel lavoro, i globetrotter, gli agenti di viaggio e i pubblicitari saranno positivamente influenzati. Sarà possibile individuare gli investimenti più promettenti e far fruttare il denaro.

L'azione di Marte nel Capricorno amplifica vitalità e ambizioni torinesi, ma senza eccessi! Successi moderati per sportivi, manager, donne in carriera, registi e attori. Salute e piaceri a portata di mano grazie all'amore fortunato. Comunicazione al top in coppia, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Soddisfazioni lavorative e conferme di stima. Soldi risparmiati per realizzare sogni nascosti. A voi la scelta!

Gemelli, Plutone vi gratifica nell'amicizia. L'irruenza caratteriale si tinge di impazienza, soprattutto per i nati nella prima decade. In amore, atmosfera intima con l'aiuto della Luna nel Cancro. Nel lavoro, serata di relax in famiglia. Vi piace giocare con la fortuna, proverete il Lotto.

Oggi avrete un po' di inquietudine e impazienza, ma si calmeranno presto. Sarà un momento di entusiasmo, soprattutto nella pianificazione di prossimi viaggi. Buono lo stato di salute fisico e mentale. In amore, chi festeggia il compleanno tra il 9 e il 13 luglio avrà un'intensità emozionale straordinaria. I Cancro avranno un ritorno di fiamma soddisfacente, mentre chi è in una nuova relazione avrà notti passionali, soprattutto se giovani o nati a giugno. In campo professionale avrete l'opportunità di dimostrare le vostre qualità grazie a Urano, Nettuno e Giove. Saranno presenti guadagni inaspettati grazie a Nettuno e Urano, che vi rallegreranno sia la tasca che il cuore, specialmente se appartenete alla terza decade.

Godetevi l'azione propulsiva e propositiva della Luna nel Cancro, che vi sosterrà fino al 25 quando entrerà nel Leone. I Leoni nati nella prima decade saranno pieni di vigore creativo e energia fisica e mentale. Attenzione alle avventure piccanti e ai cuori infranti. Il lavoro si conclude con successo e siate prudenti nelle spese.

Con Mercurio nel Capricorno, si è ottimisti e in buona salute. In un segno pudico come il vostro, l'azione di Mercurio porta leggerezza e allegria, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. In amore, la Luna in Cancro favorisce l'empatia e la dimensione intima del rapporto. Nel lavoro, si è veloci e determinati, ottenendo risultati visibili. Con un bel gruzzoletto guadagnato, si può pensare a investimenti immobiliari.

Oggi il team di Marte e Mercurio nel Capricorno porterà diverse influenze a voi figli di Venere. Mettete momentaneamente da parte gli impegni sociali. I nati dal 14 al 17 ottobre dovranno affrontare sfide nella vita familiare e nella gestione di una casa in comune. Combattete per il successo professionale, in particolare nelle aree della stampa, giustizia, pubblicità, grafica e moda. In amore, l'Armonia di Plutone nell'Aquario porta dolcezza alla vostra giornata. I single di ottobre avranno successi romantici. Al lavoro, non cercate troppo da voi stessi, in particolare se appartenete alla terza decade. Risolvete questioni finanziarie familiari con armonia e volontà di trovare soluzioni.

Marte nel Capricorno porta energia vitale e sostegno alle iniziative. L'onda vitale accentua l'aspetto erotico e le imprese ad alto rischio. Venere nel Capricorno dà entusiasmo e espansività. L'amore può ostacolare il cuore, ma la Luna favorisce la sintonia serale. Nel lavoro, attenzione a non chiedere troppo al cielo. Periodo ostacolato per i nati in ottobre. Venere favorisce acquisti mirati e convenienti.

Plutone vi dà energia e entusiasmo. I valori Fuoco del Sagittario sono alti, specialmente se siete nati dal 23 al 27 novembre. Siate premurosi e attenti al partner, nonostante gli ostacoli di Saturno e Nettuno. Single, avventure impreviste. Tornate a casa soddisfatti dopo una giornata frenetica. Sole e Plutone favoriscono il gioco per chi è nato nella prima decade.

Oggi inizia un'importante fase per i Capricorno con l'arrivo di Venere nel segno fino a febbraio 2024. I nati nella prima decade potranno emergere con dolcezza e intuito. La presenza di Saturno nei Pesci fornirà il solito supporto, in particolare per la prima decade. In amore, Urano porterà gioia ai cuori solitari e l'armonia di Nettuno favorirà relazioni intense e durature. Sul lavoro, il successo è a portata di mano con costanza e pazienza, specialmente per i nati a gennaio. Infine, con Venere nel segno, diventerete più generosi verso i parenti stretti, soprattutto per i nati a dicembre.

Il transito di Plutone nel vostro segno, specialmente se siete nati tra il 21 e il 25 gennaio, porta energia e ambizioni. Attenzione alle azioni, perché Urano e Giove vi mettono alla prova. In amore, i flirt sono favoriti da Venere, Plutone e il Sole, ma fate attenzione a non ferire i cuori altrui. Nel lavoro, giornalisti, politici e giudici sono favoriti, mentre tutti godranno di un'atmosfera vivace e di scambi di idee. Una somma di denaro extra arriva, consentendo di bilanciare le spese recenti.

Venere in Capricorno aumenta il fascino e la saggezza. Urano nel Toro dà energia ai nati nella terza decade. Pesci in forma risolvono situazioni complesse. Successo negli studi e nel lavoro. Amore umorale ma positivo grazie a Luna, Plutone, Urano e Saturno. Conferme e opportunità di investimento nel lavoro. Forza decisionale e vantaggio grazie a Urano e Giove.