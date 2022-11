Piazza Affari apre in rialzo dello 0,5% in linea con gli altri listini Europei mentre gli investitori si preparano ai numerosi dati macroeconomici in programma per la settimana, a partire dall'inflazione nel Regno Unito. A tenere banco sono anche le ultime novità dalla Cina, dove le autorità la scorsa settimana hanno confermato un allentamento della politica Zero Covid e misure a sostegno del settore immobiliare. Sull'obbligazionario, spread Btp-Bund in allargamento a 205 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 4,198%. Ad Amsterdam il prezzo del gas risale sopra i 100 euro al megawattora con le previsioni di temperature più fredde e il conseguente impatto sugli stoccaggi.