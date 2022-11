2/8 ©IPA/Fotogramma

GUARDARE I BOND PER CONOSCERE L’INFLAZIONE – Lo spiega Il Sole 24 Ore: per capire come funziona l’inflazione basta guardare i bond, che sono un’utile cartina tornasole. La prima regola è che prezzi e rendimenti vanno in direzione opposta. Nelle giornate in cui sui monitor di Borsa osserviamo il colore verde sui rendimenti delle obbligazioni che aumentano, vuol dire che gli investitori stanno vendendo, visto che si osserva parallelamente il crollo dei prezzi

