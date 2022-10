Btp Italia, nuova emissione a novembre: come funzionerà

A metà del mese prossimo il ministero dell'Economia collocherà una nuova tranche del titolo di Stato pensato per proteggere i risparmiatori dal carovita offrendo un rendimento crescente all'aumentare dell'inflazione. I clienti retail potranno acquistarlo dal 14 al 16 novembre mentre il 17 sarà dedicato agli investitori istituzionali. Previsto un premio fedeltà dell'otto per mille e tassazione agevolata al 12,5% ascolta articolo Condividi

Dopo il successo riscosso a giugno, il ministero dell’Economia e delle Finanze torna sul mercato dei bond con il Btp Italia. La nuova emissione del titolo di Stato pensato per proteggere i risparmiatori dall’aumento dei prezzi si terrà dal 14 al 17 novembre e sarà divisa come sempre in due tranche. Un appuntamento che già promette di accendere l’interesse dei cittadini grazie alla previsione, tra gli altri vantaggi, di un premio fedeltà.

Doppio scopo Giunto alla sua diciottesima emissione da quanto è stato concepito nel 2012, il Btp Italia si presenta come un titolo di Stato che offre rendimenti crescenti al crescere del tasso di inflazione nazionale. Lo strumento è quindi pensato per un duplice scopo: catalizzare l’attenzione degli investitori grazie a buone possibilità di guadagno e garantire un'importante fonte di sostegno al risparmio privato e di salvaguardia del potere di acquisto di cittadini e famiglie proprio nei momenti, come quello attuale, in cui il carovita morde le tasche dei cittadini.

Caratteristiche tecniche approfondimento Btp green, 8,5 miliardi di debito per finanziare la lotta climatica Le caratteristiche del Buono sono quelle tradizionali, compresa la tassazione agevolata al 12,5%, ma con alcune novità. Il titolo avrà una durata di sei anni ed è previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028. I rendimenti saranno collegati all’inflazione nazionale con un tasso minimo sempre garantito che verrà comunicato l’11 novembre. Il pagamento delle cedole scatterà ogni sei mesi mentre il capitale sarà garantito a scadenza. Nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni a loro dedicati. Il taglio minimo acquistabile sarà di mille euro.

Come sottoscriverlo approfondimento Debito pubblico, in Italia è ancora sostenibile secondo gli esperti I risparmiatori individuali potranno sottoscrivere il Buono nella prima fase del collocamento, cioè dal 14 al 16 novembre, mentre il 17 novembre sarà riservato agli investitori istituzionali. Il titolo, oltre che in banca o presso l’ufficio postale dove si detiene un conto titoli, può essere acquistato anche su internet attraverso il proprio home-banking, se abilitato alla funzione di trading-online, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali. Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, per tramite di Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Una storia di successo Per invogliare alla sottoscrizione, il Ministero del tesoro ha pubblicato i dati sulle precedenti emissioni. In termini di numero di contratti siamo a quota 2.135.459 per un controvalore che supera i 181 miliardi di euro. Tra i più coinvolti ci sono proprio gli investitori privati, che dalla prima edizione all’ultima hanno aumentato la loro quota sul totale di compratori dal 55,8% al 76,9%.