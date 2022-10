L’inflazione in Italia sfiora il 12% ad ottobre: non accadeva dal 1984

Sull’indice dei prezzi pesano soprattutto i beni energetici (+73,2%) e gli alimentari (+13,1%). Il carovita sta assottigliando i risparmi degli italiani che spesso devono attingere a prestiti per far fronte a difficoltà impreviste

Forte accelerazione dell'inflazione in Italia che ad ottobre raggiunge l’11,9%. Secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi, al lordo dei tabacchi, registra a ottobre un aumento del 3,5% su base mensile e dell'11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedente). L’Istat precisa che bisogna risalire al marzo 1984 per un indice generale dei prezzi a questi livelli. La forte accelerazione si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici (da +44,5% di settembre a +73,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei beni alimentari (da +11,4% a +13,1%).

Il carovita erode i risparmi degli italiani

Il risparmio degli italiani resta su quote elevate ma il carovita esploso nel 2022 sta facendo aumentare quelli che devono attingere alle riserve accumulate negli scorsi anni o ricorrono a prestiti. Dall'indagine Acri-Ipsos, in occasione della giornata del Risparmio emerge un dietrofront rispetto agli ultimi anni. E si riducono le famiglie in grado di far fronte con mezzi propri alle difficoltà impreviste.