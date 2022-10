"L'Occidente sta fomentando l'escalation in Ucraina: fa un gioco sporco e sanguinoso" che tende allo "sterminio di chi non piace", dice il presidente russo Putin. Il capo del Cremlino alza i toni contro l'Occidente, apre a una possibile partecipazione al vertice indonesiano del G20 a Bali, ma il presidente americano Biden fa sapere che non si siederà con lui