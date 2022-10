Price cap sul gas, Norvegia: "Rispettiamo Ue, ma non è la soluzione"

Il Ministro per l’Energia norvegese, Terje Aasland, in un punto stampa a Oslo si è confrontato con la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson: “Serve quadro commerciale per le aziende”

"Rispettiamo il lavoro che sta facendo l'Ue" contro il caro energia, ma "non è il governo norvegese a vendere il gas, sono le aziende private. Per questo il modo più ragionevole" per intervenire "è avere un quadro commerciale in cui le aziende si incontrano". Lo ha detto il ministro dell'Energia norvegese, Terje Aasland, in un punto stampa a Oslo con la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, rispondendo a una domanda sull'opposizione della Norvegia al price cap sul gas. "Nemmeno la Commissione o io, commissaria Simson, compriamo il gas, lo fanno le aziende. Ma noi vogliamo dare certezza e prevedibilità", ha evidenziato Simson.