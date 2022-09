I titoli di Stato USA annunciano recessione? Ecco che vuol dire

Dopo l'aumento dei tassi deciso dalla Federal Reserve, il mercato dei bond ha reagito con forti oscillazioni: l'andamento dei rendimenti sulle varie scadenze anticipa una probabile recessione negli USA. In che modo? Eccolo spiegato in modo semplice: guarda il video

In queste ore abbiamo sentito da molti esperti l'espressione "inversione della curva": di che si tratta? Dei rendimenti dei titoli di Stato: normalmente quelli a scadenza più breve (esempio due anni) rendono di meno rispetto alle scadenze maggiori (esempio dieci anni), perchè il rischio dell'investitore è minore, visto che presta il suo denaro per meno tempo. In rari casi, però, questa regola viene ribaltata (il 2 anni rende di più del 10 anni): è il segnale che gli operatori stanno vendendo i titoli a più breve scadenza perchè si aspettano una recessione economica.

Spiega questo meccanismo Antonio Cesarano, Chief Global Stategist Intermonte Sim, ospite a Sky Tg24 Business (rivedi qui la puntata del 22 settembre).