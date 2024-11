Bitcoin, con elezione Trump la criptovaluta quasi a 100mila dollari

Il bitcoin si avvicina al valore di 100mila dollari: è in rialzo di circa il 45% da quando Donald Trump ha vinto le presidenziali negli Stati Uniti, con una spinta dopo l’annuncio delle dimissioni del presidente della Sec ("Securities and exchange commission", ente federale che vigila sulla Borsa), Gary Gensler. Trump è considerato un sostenitore della criptovaluta, e la sua vittoria il 5 novembre ha determinato un avanzamento del valore dei bitcoin dell’1,16% a 99.217 dollari, perché sono cresciute le attese per una regolamentazione più benevola. Gensler che lascia l’incarico, poi, è una notizia favorevole per i fan della moneta virtuale: era inviso a Trump e diffidente sulle criptovalute.