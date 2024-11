Pil, nei Paesi Ocse +0,5% nel terzo trimestre del 2024: Italia rallenta. I dati

Rallentano Regno Unito, Canada e Giappone

Negli Usa, la crescita è rimasta stabile allo 0,7%. E' rallentata in Canada e Giappone (dallo 0,5% nel secondo trimestre allo 0,2% nel terzo trimestre in entrambi i Paesi). Nel Regno Unito, il Pil è calato dallo 0,5% allo 0,1% e in Italia dallo 0,2% al 0%. Il rallentamento dell'Italia, sottolinea l'Ocse, è principalmente dovuto ad un contributo negativo dle commercio estero, nonché ad un calo del valore aggiunto in agricoltura, silvicoltura, e pesca, come anche l'industria. La crescita è invece ripartita in Francia (dallo 0,2% del secondo trimestre allo 0,4% del terzo), grazie soprattutto ad un aumento dei consumi, stimolato dai Giochi Olimpici di Parigi 2024.