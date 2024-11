Bankitalia: la Lombardia non è più la locomotiva d'Italia, Pil +0,4%

Economia

Nessun intervento in Consiglio dei ministri sul superbollo auto e sui costi della benzina, tra le misure più attese, ma nuovi passi verso la semplificazione delle imposte indirette e il via libera al Def. Non c'erano però solo temi economici in esame: si è deciso di ricorrere in Cassazione contro la dicitura 'genitore 1 e genitore 2' sulle carte d'identità dei minori; è stato prolungato lo stato di emergenza per i flussi migratori e si è discusso per limitare le feste non ufficiali nelle scuole