Coldiretti, 3 milioni di poveri in Italia chiedono aiuto per mangiare

Quasi tre milioni di poveri in Italia. Aumentano del 12% in un anno le persone costrette a chiedere aiuto per mangiare. E’ quanto emerge dalle analisi di Coldiretti sul rapporto 2022 del Fead. "Un’emergenza sociale senza precedenti dal dopoguerra, provocata dal mix micidiale covid e crisi energetica", sottolinea Coldiretti in una nota. Un altro dato drammatico: i bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare hanno superato quota 600mila. A questi si aggiungono 337 mila anziani sopra i 65 anni e 687mila migranti stranieri.