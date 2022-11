2/11 ©Ansa

CUNEO FISCALE – Il taglio del cuneo fiscale è tra i principali obiettivi del governo. Avverrà però gradualmente, ha specificato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (in foto). "Non si può fare tutto e subito, possiamo fare ciò che è possibile e tracciare la rotta", ha detto il ministro, specificando che il taglio "sarà per due terzi per il lavoratore e un terzo per l'azienda". La necessità primaria è "alzare i salari". In manovra dovrebbe essere confermato il taglio di almeno due punti

