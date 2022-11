Governo Meloni, quali sono le ipotesi su detrazioni fiscali e flat tax

6/10 ©IPA/Fotogramma

COSA CAMBIEREBBE PER I LAVORATORI DIPENDENTI - Per i lavoratori dipendenti, invece, il meccanismo sarebbe inverso. La flat tax del 15 per cento non si pagherebbe fino ad una certa soglia di reddito, ma solo su un reddito aggiuntivo. Se il prossimo anno un lavoratore dipendente dovesse dichiarare più di quanto dichiarato in media negli ultimi tre anni, su reddito aggiuntivo avrebbe diritto ad applicare l’aliquota scontata

Dalla flat tax alle pensioni, quanto costano le proposte dei partiti?