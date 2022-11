Bollette, verso la fine del mercato tutelato: è allarme per i prezzi

5/10 ©IPA/Fotogramma

La forbice si riduce per i contratti a prezzo variabile. Per questa tipologia di bollette, rileva Assoutenti, il mercato libero costa in media il 18,1% in più per la luce e il 23,8% in più per il gas. Guardando proprio al gas, solo il 3,1% delle 572 offerte sul mercato libero presenti sul Portale di Arera risulta più conveniente rispetto al mercato tutelato. In totale sono 18 le offerte più convenienti: 12 a prezzo variabile e 6 a prezzo fisso. La percentuale sale al 9,4% nel settore dell'elettricità

Bollettometro mensile per tagliare i costi di luce e gas: cos'è