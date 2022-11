10/10 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda la lavatrice, Alessi sconsiglia le alte temperature. Il riscaldamento dell’acqua, sottolinea, è la fase di lavaggio in cui si ha il maggiore consumo energetico. Anche in questo caso ci sono alcuni accorgimenti: per esempio, come per la lavastoviglie, avviarla a pieno carico. Importante poi trattare le macchie in anticipo e pulire il filtro. Lasciare aperto lo sportello del detersivo e l’oblò, inoltre, aiuta a evitare muffe e consente all’elettrodomestico di asciugarsi. Dove è possibile, lasciare asciugare i capi all’aria (e non in asciugatrice)

