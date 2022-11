Governo Meloni, dal caro energia alle trivelle: le decisioni del Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nadef. Il presidente del Consiglio annuncia "30 miliardi per il caro energia fino al 2023" di cui 9,5 da utilizzare la prossima settimana per gli aiuti a famiglie e imprese. Un emendamento al decreto Aiuti ter permetterà nuove estrazioni in mare, per rendere l'Italia più indipendente sul fronte del gas e metterlo a disposizione delle aziende più energivore a prezzi calmierati. Via libera alla spending review per i ministeri