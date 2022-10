Trivelle e rinnovabili, il piano del governo Meloni sull’energia

10/10 ©IPA/Fotogramma

Quante alle fonti rinnovabili, sono rimaste ferme per 10 anni. Le hanno bloccate la burocrazia e le cosiddette proteste Nimby (Not In My Back Yard, "Non nel mio cortile"). Draghi e Cingolani le hanno sbloccate, e quest'anno se ne installerano 3 gigawatt, secondo Elettricità Futura, l'associazione delle imprese elettriche. Un numero che però non basta. Per raggiungere gli obiettivi Ue di decarbonizzazione e anche quelli di indipendenza energetica del nuovo governo, bisogna arrivare a 8 GW all'anno fino al 2030

Come funzionerà il rigassificatore di Piombino: il progetto e la nave Golar Tundra