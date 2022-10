Come funzionerà il rigassificatore di Piombino: il progetto

2/11 ©Ansa

La firma da parte di Giani arriva dopo l’approvazione in Giunta regionale di un memorandum in 10 punti in cui si chiede la costruzione di una cabina di regia – di cui facciano parte il presidente della Regione, la presidenza del Consiglio, i ministri competenti e il Comune di Piombino - per seguire l'installazione del rigassificatore. L’infrastruttura, considerata cruciale per l’indipendenza energetica dell’Italia dalla Russia, continua però a non piacere all’amministrazione di Piombino, preoccupata per i possibili risvolti ambientali del progetto

