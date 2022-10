Biometano, entra in vigore il decreto per l'assegnazione di 1,7 mld

Cronaca

Come funzionerà il rigassificatore di Piombino: il progetto

Si avvicina l'arrivo della nave acquistata da Snam per trasportare il Gnl da rigassificare e trasferire alla rete nazionale per i consumi. Dovrebbe rimanere per tre anni nella banchina est dello scalo portuale toscano, per poi essere trasferita off-shore per i prossimi 22 anni. Si stima che l'imbarcazione abbia una capacità di stoccaggio di 170mila metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione di cinque miliardi di metri cubi all'anno, pari al 6,5% del fabbisogno nazionale di gas

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha autorizzato l'installazione del rigassificatore nel porto di Piombino, in provincia di Livorno. Il governatore ha firmato il documento nella sua veste di commissario straordinario del governo per l'opera. "La nave, a questo punto, dopo le opere propedeutiche" per il suo posizionamento in porto, "può arrivare" a Piombino", ha commentato Giani, riferendosi alla nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam

La firma da parte di Giani arriva dopo l’approvazione in Giunta regionale di un memorandum in 10 punti in cui si chiede la costruzione di una cabina di regia – di cui facciano parte il presidente della Regione, la presidenza del Consiglio, i ministri competenti e il Comune di Piombino - per seguire l'installazione del rigassificatore. L’infrastruttura, considerata cruciale per l’indipendenza energetica dell’Italia dalla Russia, continua però a non piacere all’amministrazione di Piombino, preoccupata per i possibili risvolti ambientali del progetto