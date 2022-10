8/10 ©Ansa

Secondo quanto detto da Meloni, i punti principali del suo programma in materia energetica sono: battaglia in Europa per un tetto al prezzo del gas e per il disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del metano (per far pagare meno la corrente da fonti rinnovabili, più economiche); misure di emergenza contro il caro bollette a imprese e famiglie, cercando fondi "nelle pieghe del bilancio" e dagli extraprofitti delle società energetiche; aumento dell'estrazione nazionale di gas, oggi ai minimi termini; potenziamento delle fonti rinnovabili