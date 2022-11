Bollettometro mensile per tagliare costi di luce e gas: cos'è

Economia

Alcuni sindaci italiani hanno deciso di rinviare ancora l’accensione degli impianti di riscaldamento. Una decisione, viste le temperature più alte delle medie stagionali, presa per ridurre i consumi e contribuire al risparmio energetico e a un minor impatto ambientale. Se Milano e Torino danno il via libera alle case da oggi 3 novembre, in altre città si dovrà aspettare il 7 novembre

Temperature più alte delle medie stagionali, risparmio energetico grazie alla riduzione dei consumi, meno inquinamento. Sono queste le tre ragioni che hanno spinto alcuni sindaci italiani a rivedere ancora una volta la data per l’accensione dei riscaldamenti . Ecco il calendario aggiornato , con le nuove date stabilite in diverse città

Partiamo da Milano. Dopo alcuni rinvii, con un'ordinanza comunale, il sindaco Giuseppe Sala ha stabilito che i riscaldamenti in città si possono accendere da oggi 3 novembre. Negli uffici comunali, invece, "la riaccensione avverrà solo da lunedì 7". In un messaggio sui social, il primo cittadino ha invitato i milanesi a utilizzare in modo consapevole il riscaldamento. “Invito tutti a un utilizzo consapevole del riscaldamento, sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l'inquinamento", ha scritto