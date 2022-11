2/11 ©Ansa

Partiamo da Milano. Dopo alcuni rinvii, con un'ordinanza comunale, il sindaco Giuseppe Sala ha stabilito che i riscaldamenti in città si possono accendere da oggi 3 novembre. Negli uffici comunali, invece, "la riaccensione avverrà solo da lunedì 7". In un messaggio sui social, il primo cittadino ha invitato i milanesi a utilizzare in modo consapevole il riscaldamento. “Invito tutti a un utilizzo consapevole del riscaldamento, sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l'inquinamento", ha scritto

