Manovra, Salvini: "Flat tax a 85 o 100 mila euro"

Economia

Dalla flat tax alle pensioni: quanto costano le proposte dei partiti?

'Energia e finanza pubblica sono due fronti di emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit', ha avvertito il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Ma quanto si spenderebbe per realizzare alcune delle misure ipotizzate da FdI, FI e Lega? Ecco tutti i dettagli

"Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti. Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali, ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti di emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit". A lanciare l’avvertimento è stato, il 3 ottobre, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea degli industriali di Varese. Ma quanto costano le misure proposte dai partiti? E che impatto potrebbero avere?

PENSIONI - Sono uno dei nodi principali che si troverà ad affrontare il nuovo governo. Si lavora a un'alternativa per evitare il ritorno dal 2023 della legge Fornero. L'ipotesi di 'quota 41' è un cavallo di battaglia della Lega. Secondo il presidente dell'Inps Pasquale Tridico la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età costerebbe 18 miliardi in 3 anni, 6 miliardi l'anno. Secondo un'analisi della Cgil quota 41 avrebbe, invece, un costo massimo nel 2022 pari a 1 miliardo e 242 milioni che poi diminuirebbe