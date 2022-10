1/6 ©Ansa

"Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti. Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali, ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti di emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit". A lanciare l’avvertimento è stato, il 3 ottobre, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea degli industriali di Varese. Ma quanto costano le misure proposte dai partiti? E che impatto potrebbero avere?

