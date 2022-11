4/8 ©IPA/Fotogramma

BOLLETTE A RATE PER IMPRESE - Arriva la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. La misura in bozza è destinata alle "imprese residenti in Italia" e concede la possibilità di rateizzare gli importi "eccedenti l'importo medio contabilizzato" nell'intero 2021 per i consumi effettuati dal "primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023" e fatturati entro il "31 dicembre 2023". La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace

Decreto aiuti quater, in arrivo nuovi sostegni per le bollette: tutte le misure