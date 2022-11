Il Consiglio dei ministri ha approvato le misure contro i rincari energetici per 9 miliardi di euro. Il decreto Aiuti quater prevede la proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise, l'aumento a 5mila euro del tetto al contante, la norma per l'incremento della produzione di gas naturale, la rateizzazione delle bollette per le imprese, sostegni agli autotrasportatori italiani, il via libera alla norma sblocca-lavori, la revisione del Superbonus al 90% dal gennaio 2023 e le norme sblocca-trivelle. Sul superbonus si registra il disappunto di Forza Italia, secondo cui è "sbagliato cambiare senza svolgere una riunione di confronto" ( LE MISURE PREVISTE ). Rinnovato il contratto scuola: subito un incremento medio di 100 euro lordi entro Natale a cui si aggiungeranno gli arretrati per una media di 2mila euro ma anche di più per alcuni, che andranno ad aggiungersi allo stipendio e alla tredicesima, oltre a risorse per un successivo accordo. "Oggi è una giornata storica", commenta il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.