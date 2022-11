Il Consiglio dei ministri ha approvato le misure contro i rincari energetici per 9 miliardi di euro (

Si accende la lite scontro Italia-Francia, mentre la nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée, con 230 migranti a bordo, ha attraccato nel porto di Tolone. “Aggressiva e ingiustificabile” la reazione francese, ha detto il premier Meloni ricordando che in Italia ci sono stati 90mila sbarchi. “Si è rotta la fiducia”, la secca replica di Parigi. Toni tanto aspri che hanno indotto la Commissione europea a un tentativo di mediazione: si lavora a un vertice e a un piano di emergenza sui migranti. Intanto, da Maastricht, il presidente della Repubblica Mattarella ha ammonito: “Si vince con la solidarietà, nell'Ue serve fiducia reciproca”. Berlino conferma che accoglierà 3.500 migranti e rispetterà gli impegni finché lo fa l'Italia. “Roma non è da sola”, twitta l'ambasciatore tedesco. Sul fronte interno le modifiche al Superbonus agitano la maggioranza, malumori in Forza Italia. Dall'opposizione attacca Conte: "Il governo ha rotto il patto con famiglie e imprese".