Delusione sui ricollocamenti dei migranti nell'Ue, allarme per gli interventi delle ong che “violano le leggi internazionali”. È la posizione di Italia, Grecia, Malta e Cipro fra i Paesi europei di 'prima linea' sull'immigrazione in una dichiarazione congiunta. La Spagna non firma: “Non possiamo sostenere proposte che premiano Paesi che non rispettano i loro obblighi a discapito di chi lo fa e salva vite in mare, come noi”. Il Viminale prepara la stretta sulle navi delle ong (sequestro e multe), mentre Palazzo Chigi punta a ricucire con la Francia. Da Parigi, tuttavia, parole dure della ministra degli Esteri Colonna che, in un'intervista a Le Parisienne, parla di “metodi inaccettabili” del governo. L'Ue lavora a un vertice dei ministri dell'Interno sui migranti a fine novembre. La premier Meloni vedrà il presidente Usa Biden al G20 di Bali. Sul fronte interno il ministro dello Sviluppo Urso afferma che l'effetto della riduzione del cuneo andrà “per due terzi ai lavoratori e per un terzo alle imprese”. Tagliare il cuneo fiscale si può, occorre recuperare 50-60 miliardi riconfigurando il 4-5% dei mille miliardi della spesa pubblica, dice il presidente di Confindustria Bonomi.

