Da tutto il mondo stanno arrivando le reazioni alla notizia dell'esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, dove sono rimaste uccise almeno sei persone e altre 81 sono state ferite. Il vicepresidente turco, Fuat Oktay, ha detto che l'esplosione si considera "un attacco terroristico provocato da una bomba fatta esplodere da un assalitore che, secondo le informazioni preliminari, sarebbe una donna". Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in un tweet ha espresso vicinanza alla popolazione. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha fatto sapere che al momento non risultano coinvolti cittadini italiani ( VIDEO - FOTO ).

"Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti", ha scritto in un tweet Antonio Tajani.

"Notizie orribili da Istanbul questa sera. Condoglianze alle vittime dell'esplosione all'Istiqlal. Tutti i nostri pensieri sono rivolti a coloro che stanno soccorrendo e al popolo turco in questo momento di grande dolore", ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

La reazione dei ministri italiani

"Voglio esprimere la mia vicinanza al Governo e al popolo turco e il mio sentito cordoglio per le vittime innocenti", è il tweet del ministro della Difesa Guido Crosetto dopo l'attentato nel centro di Istanbul. "Voglio esprimere la mia massima vicinanza al popolo turco e il mio sentito cordoglio alle famiglie delle vittime innocenti. Immagini terribili che non vorremmo mai vedere, è un momento di grande dolore", è il messaggio del ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo l'attentato a Istanbul. In mattinata la Farnesina ha diffuso i numeri per le emergenze: l'Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale di Istanbul al +905554585844. La Farnesina suggerisce anche di scaricare l'app "Unità di Crisi" per tutti i cellulari per aggiornamenti sul posto.