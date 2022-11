A fornire un primo bilancio delle vittime è il governatore della città, Ali Yerlikaya. È successo poco dopo le 16 (ora locale), nel quartiere di Taksim, sulla sponda europea della città. La causa dell’esplosione non è ancora chiara. Non si esclude l'attentato

Forte esplosione nel centro di Istanbul: quattro persone sono morte e 38 sono rimaste ferite, ha fatto sapere il governatore della città Ali Yerlikaya. Il bilancio, ha precisato, potrebbe però aggravarsi. È successo attorno alle 16.20 (ora locale, le 14.20 in Italia), nella zona dello shopping di Beyoğlu Istiklal Street, quartiere di Taksim, sulla sponda europea della città. La causa dell’esplosione non è ancora chiara. Le autorità non escludono l'ipotesi dell'attacco terroristico, rende noto il sito di notizie Mynet. Secondo il portale, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante.