In un video pubblicato su Twitter si vedono le persone in piazza Taksim che corrono via dopo aver sentito l'esplosione nel centro di Istanbul. Si parla di attentato terroristico e il bilancio sarebbe di almeno sei persone morte e altre 53 ferite. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha assicurato alla nazione che "i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano" (FOTO-REAZIONI).