Esordio internazionale per il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, al G20 di Bali. Attesi bilaterali con Biden, Xi e Modi, ma per ora non con il presidente francese Macron. Tensione sul tema migranti. "Il governo è pronto al pugno duro sugli sbarchi", ribadisce il vicepremier Matteo Salvini, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani, pur ribadendo le ragioni di Roma, sembra tendere una mano ai francesi: "Siamo pronti a parlare con Parigi e a chiudere una polemica che non è partita da noi".