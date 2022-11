Italia-Francia, il trattato e il lungo periodo

Per ribadire che tra Italia e Francia esiste una convergenza di interessi di lungo periodo, un modo per ricordare – a tutti gli attori che oggi si muovono sulla scena e determinano le sorti della crisi tra Roma e Parigi – che i rapporti tra Stati devono essere distinti da quelli tra i governi; che è opportuno – fin quando è possibile – che le ragioni e i gesti della diplomazia siano diversi da quelli della politica. La nota congiunta è assai breve, eppure significativa. In particolare, quando richiama i due piani della collaborazione – necessaria – tra i due Paesi (o nazioni, sempre come volete): il piano bilaterale e il piano multilaterale, cioè l’ambito – il condominio – dell’Unione europea.

Richiamo quanto mai opportuno, visto con quanta preoccupazione Bruxelles guarda alla tensione tra due Paesi fondatori su un tema – le politiche sull’immigrazione – in cui le istituzioni europee, tutte, si portano addosso un pesante senso di colpa e, insieme, di impotenza. La nota ricorda la cornice (che è quella del trattato) in cui si può muovere la dialettica politica. Oltre, si tratta di terra incognita, né conosciuta né riconosciuta dal trattato. Se saranno sufficienti, nota e telefonata, vedremo.

Presidenzialismo e non

leggi anche

Migranti, Mattarella sente Macron: "Serve collaborazione totale"

Un’ultima, piccola riflessione. Macron, in questa partita, rappresenta sia lo Stato che la politica. È la caratteristica del presidenzialismo. Spesso è una forza. In circostanze come questa, però, può essere un vulnus alla credibilità. La funzione di Sergio Mattarella, invece, non ha nulla di ambiguo. La Costituzione la vuole sopra e distinta dalla politica. A questo serve il presidente della Repubblica. È bene ricordarlo anche a chi è convinto – legittimamente - che non serva.