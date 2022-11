1/10 ©Ansa

Il Governo è al lavoro per tagliare il costo del lavoro. È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha spiegato come il taglio del cuneo fiscale avverrà “gradualmente" e "sarà per due terzi per il lavoratore e un terzo per l’azienda”. L’intervento è anche stato indicato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella misura di cinque punti

