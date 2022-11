Mattarella e Macron hanno avuto ieri un colloquio in cui hanno ribadito "la grande importanza delle relazioni Francia-Italia". Tajani: "Ho detto all'Ue che il tema migranti è problema europeo. L'Italia ha chiesto una riunione Ue Esteri-Interno. Al Consiglio Esteri Ue toni positivi con Francia". Poi il ministro ha incontrato la presidente dell'europarlamento Metsola su migrazioni e Pnrr. Nell'obbligo di salvare vite in mare "non c'è differenza tra navi Ong o altre navi", ha detto Anitta Hipper, portavoce della Commissione Ue. “A gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero”, dice il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. “Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica. Spenderemo meno di 1 miliardo per 40-50 mila lavoratori”. Tridico: “Ancora tutto in itinere, non ci sono stime ufficiali”. Salvini: “Ho visto Giorgetti, ci sarà tutto. Studio provvedimenti per recuperare 10 miliardi”. Aperto il cantiere della manovra. Il viceministro Leo annuncia in una intervista a Quarta Repubblica che le cartelle esattoriali da meno di mille euro potrebbero essere cestinate.

